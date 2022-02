A la Une .. Remontée face au "boycott" de son clip, Malkijah le partage au plus grand nombre

L'artiste Malkijah est en colère et elle le fait savoir. Son dernier clip, Wyne, a été signalé sur sa chaîne YouTube par des personnes malveillantes, s'agace-t-elle. La chanteuse qui dépasse les 20 ans de carrière avait donné sa chance à une autre équipe que la sienne pour la réalisation de son clip. Malheureusement, le travail n’a pas été effectué jusqu’au bout et elle a dû tout recommencer. Aujourd’hui, elle tire la sonnette d'alarme, déplorant les préjudices subis dans cette affaire. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 14:17





Remontée contre les personnes qui ont voulu empêcher la sortie de "Wyne", Malkikah a décidé de le distribuer au plus grand nombre pour conter ce qu'elle qualifie de "boycott". L'artiste, qui a transmis son clip tout spécialement à Zinfos974, invite ses fans à le partager directement sur leurs réseaux pour qu’il ne soit pas supprimé. "C'est votre clip à tous maintenant à vous de l'emmener loin", lance-t-elle.





