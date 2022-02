Remise en état de la piste du Dimitile, un bel exemple de solidarité

La piste Jean Dubard reliant l'Entre-Deux au Dimitile était coupée depuis le passage du cyclone Batsirai. Une gène pour les touristes mais une catastrophe pour les propriétaires de gîtes situés là-haut.



Plusieurs giteurs, l'association "La Réunion Nout Zarlor" de l'Entre-Deux et les services techniques de la mairie ont collaboré pour déblayer la route des éboulis et autres arbres déracinés qui l'entravaient.



C'est chose faite ce soir, ces professionnels peuvent à nouveau accéder à leurs outils de travail. A noter cependant qu'il faudra attendre encore un peu pour que ce soit ouvert également au grand public.



Comme le disait ce week-end sur LCI le maire Bachir Vally, le maire de l’Entre-Deux, la solidarité est dans l’ADN créole. Ont participé à cette action de nettoyage et de déblayage de la piste Francois, Ti Cadet et Gilbert du gîte Ti Caz, le gîte "Le coin tranquille" avec Christophe et Jean Claude, la SPL Éden et son équipe du secteur, Régine et Yves, Jean Batiste le doyen des propriétaires, Teddy et sa femme, M. Riviere et son fils, l’équipe du service environnement de la mairie et Élodie de l’association "La Réunion nout zarlor".



Reste à espérer que ce site sera reconnu comme étant en état de catastrophe naturelle...