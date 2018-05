Remise en cause de la surrém' sur les primes : Celui qui a ouvert la boîte de Pandore...

Ce comptable public, agent du Trésor comme on disait avant la fusion des services impôts/Trésor en 2012, était en effet dans l’obligation, une fois l’information connue, de supprimer les traitements indus. La situation, faute d’avoir été modifiée par le législateur, a perduré depuis quarante ans.



Le rapport de la Cour des Comptes, même si sa lecture est différemment appréciée par les syndicalistes hospitaliers, était en effet catégorique en février 2015 : l’indexation sur la surrémunération est appliquée sans base légale depuis 1975 (voir plus bas) et la fin du franc CFA…



La bombe à retardement n’a fait qu’apparaître au grand jour. Reste à déterminer, et il s’agit là des rounds de négociations entre agents du service public hospitalier et leur autorité de tutelle qui se jouent actuellement, de savoir ce qui relève des acquis sociaux immuables et de la nécessaire prise en compte du changement d’époque.