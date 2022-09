Revenir à la Rubrique CIVIS Remise du chèque de soutien à la valorisation du site de l’usine de Pierrefonds



Notre ambition est de construire le premier pôle d’attractivité économique, culturel, entrepreneurial et le premier pôle du développement social, humain et d’innovation écologique de La Réunion. Pierrefonds : symbole de l’histoire du Grand Sud.

Le site de l’usine de Pierrefonds a été un fleuron de l’industrie sucrière de La Réunion, qui façonnait hier, qui façonne aujourd’hui et façonnera demain notre économie, notre paysage, notre mode de vie et nos traditions.



Ici, ce sont les volontés croisées des villes de Saint-Pierre et de la CIVIS, qui ont permis d’ancrer durablement cette usine dans l’avenir de ce quartier, de notre ville et de notre bassin micro-régional car Pierrefonds est le cœur du développement économique, social, humain et culturel du Grand Sud.



L’usine de Pierrefonds a pour vocation d’être demain le symbole de l’histoire du Grand Sud, par son histoire et par ses hommes, et les anciens qui sont là en sont les premiers ambassadeurs, ils doivent être des sources d’inspiration pour notre jeunesse.

Notre ambition est de construire le premier pôle d’attractivité économique, culturel, entrepreneurial et le premier pôle du développement social, humain et d’innovation écologique de La Réunion.



La Mission Patrimoine a sélectionné l'ancienne usine sucrière parmi les 18 sites emblématiques de cette édition 2022, preuve s'il en est de l'intérêt qui est porté au rayonnement de la France dans ce qu'elle a de plus beau : ses territoires d'Outre-mer.





