Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Remise du Pri Honoré Lankréol 2021 La remise du Pri Honoré, porté par le Conseil de la Culture de l’Éducation et de l’Environnement (CCEE) et la Région, a eu lieu ce samedi 30 octobre au MOCA à Saint-Denis. Céline SITOUZE et Frédérik MAYO, Vice-Président.e.s de la Région Réunion, étaient aux côtés d’Éric RAMECHETTY, Président du CCEE, Isabelle ÉRUDEL, Conseillère Départementale, Francky LAURET, représentant de la Rectrice et Marie-Jo LO-THONG, Directrice de la DAC-OI pour cette cérémonie.



C’est pendant la Sominn Kreol que la 17ème édition du concours littéraire en créole réunionnais, le Pri Daniel Honoré, est organisée. Ce concours s’articule autour de 3 catégories : le Fonkèr, la Nouvèl et le Slam, qui fait son apparition cette année afin de toucher un public plus jeune et réceptif à la modernité.

Plus de 80 participations et une centaine d’œuvres pour cette année ! Un record !

Les lauréats du Pri Honoré sont : PRI NOUVEL

Gran Pri HONORÉ et 1er Pri : Beurty DUBAR

2ème Pri : Jean-Sébastien LEFRANC

3ème Pri : Jeremy HUBERT

PRI FONKÈR

1er Pri : Jean-Pierre VICTOIRE

2ème Pri : Marie-Carole SIDEN

3ème Pri : Warren Samuelsen Harrington HASAWA

PRI SLAM

1er Pri : Aurelie PATCHÉAPIN

" Bann zourné kom sa lé inportan. néna inn bonpé domoune ki ekri é fé viv la lang kréol koméla. La Rézion sra touzour la pou soutenir ce bann laksion, sé pou sa ke nou la sinié lo pakt linguistik. Inn ta lang lé en danzé si la terre, néna inn travay pou fé é nou koné ki fo donn le bann moyen. Nou doi mét ansanm ek ban zarboutan la lang, ban panseur, ban linguist pou trass lo somin la. "

Frédérik MAYO, Vice-Président de la Région Réunion

