Remise du Numérisak aux enseignants du Lycée Lislet Geoffroy

Ce lundi, plus d’une cinquantaine d’enseignants ont reçu leur outil de travail, le Numérisak. C’est la première fois, qu’un tel dispositif prend forme. Auparavant, il était réservé aux seuls étudiants.



Pour Huguette BELLO, « le numérique à l’école ne peut se résumer à donner un ordinateur à un élève. L’école est un lieu de connaissance, d’apprentissage, de savoir. Le numérique doit trouver tout son sens. Aujourd’hui, une révolution est en marche. Notre objectif est de passer du numérique à l’école à un numérique éducatif, en intégrant des ressources pédagogiques essentielles et en dotant l’enseignant du même ordinateur. Nous aurons donc une classe entièrement connectée et interconnectée. Avec le Numérisak, nous faisons passer d’un simple ordinateur individuel, où bien souvent, l’étudiant s’en servait pour jouer, à une logique d’un véritable outil de travail collectif, au service des apprentissages, des enseignants et des professeurs. »



« La pandémie a relevé l’importance des TIC. Le Numérisak joue donc un rôle précieux pour la direction et l’accompagnement des élèves par les professeurs », nous dit le Proviseur. Pour la rectrice, « le numérique a connu un développement accéléré avec le Covid. Au delà d’un simple ordinateur, il faut proposer des ressources pédagogiques associées. Et c’est en cela, l’importance du Numérisak. Nous sommes en train de sortir du manuel scolaire classique pour aller vers les ressources numériques, et d’ailleurs, la Région nous aide en ce sens. »