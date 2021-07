Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Remise des prix pour les lauréats du "Temps des dictées" Ce mercredi 30 juin, les lauréats scolarisés en classe de CM1 et CM2 des écoles publiques de Saint-Paul étaient accueillis en mairie centrale pour recevoir leur récompense. Tout au long de l’année scolaire, ils se sont démarqués de leurs petits camarades en déjouant les pièges de l’orthographe. Règles, exceptions, accords, conjugaison… voici les maîtres de la langue française.

« Je lis beaucoup à la maison, pendant les vacances je fais des dictées avec maman », confie Flora PUYLAURENT, scolarisée en CM1 à l’école primaire de Villèle, 3ème primée à ce concours de dictée. Lire est sans conteste le secret de leur réussite et ce n’est pas Léa BONAMI qui va le contester. « Je passe mon temps à lire et j’écris beaucoup », se livre celle qui s’est hissée à la première place du concours chez les CM2.



Les lauréats ont été récompensés pour leur travail régulier en présence de leurs parents, mais aussi des conseillères pédagogiques de l’IEN (Inspection de l’Education Nationale), Marilyne PAYET (Saint-Paul I), Aline Mothé (Saint-Paul 2) et Guylène MAES (Saint-Paul 3), du représentant du CEDAACE, Alex NARASSIGUIN (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants), de l’élue déléguée aux affaires scolaires, Nila RADAKICHENIN, du président de la Caisse des Ecoles et délégué au Plan Educatif Global, Salim NANA-IBRAHIM ainsi que des administratifs de la Ville de Saint-Paul.



Parmi 45 finalistes qui se sont disputés la finale le 9 juin dernier, 10 lauréats ont été sélectionnés en CM1 et CM2. « A l’heure où les écrits multiples envahissent nos espaces (tweets, sms…) l’orthographe devient une option et plus la règle. Quelque soit la forme que nous choisissons c’est l’amour de la langue qui nous unit. La Réunion est un bel exemple de cette ouverture au monde avec ses mots venus d’ailleurs d’Afrique, d’Inde, de Chine… : nout kosé au quotidien lé riche », se réjouit Nila RADAKICHENIN, élue déléguée aux affaires scolaires. Les représentantes de l’IEN ont tenu également à féliciter les lauréats « pour avoir dépasser les efforts et braver les pièges de la dictée ».



Pour la Ville de Saint-Paul, l’éducation est une priorité pour une société plus juste et plus épanouie. « Les enfants sont la relève de Saint-Paul, de la France et de l’Europe. On a cette histoire particulièrement riche à valoriser », souligne Salim NANA-IBRAHIM, délégué au Plan Educatif Global avant de poursuivre « cela passe par plusieurs mesures. Pour lever les difficultés dans les écoles et les apprentissages, il est nécessaire de proposer le meilleur pour nos enfants. Cela passe par la gratuité des transports scolaires, le déploiement des outils numériques avec le soutien de l’Education Nationale. Labellisée « Ville Numérique », les écoles saint-pauloises sont équipées de tablettes, écrans numériques et ordinateurs… Dès la rentrée, l’espace de travail numérique ENT sera opérationnel et sa plateforme offrira une meilleure communication entre les parents, les enfants et la communauté éducative. »



« Mis en place depuis plusieurs années, ce suivi pédagogique est segmenté par plusieurs dictées pour chaque semestre de l’année scolaire. La dictée est diffusée sur les ondes de KREOL FM à 10h le lundi. Les enseignants préparent la dictée sur plusieurs semaines, seule la quatrième est notée. L’enfant qui aura comptabilisé les meilleurs notes représentera son école à la finale », explique Alex NARASSIGUIN représentant du CEDAACE, partenaire de la Ville sur cette action.



Les lauréats :

CM1



1ère : Ludivine RAMET – Elementaire Combavas

2ème : Saiam LIZEKNE – Elementaire Combavas

3ème : Flora PUYLAURENT – Primaire Villèle

4ème : Jessica LEVENEUR – Elementaire Carosse

5ème : Arthur Maurice – Primaire Roquefeuil

CM2

1ère : Léa BONAMI – Elementaire Eugène DAYOT

2ème : Cheyra SHAIKH – Primaire Roquefeuil

3ème : Nyl OMARJEE – Elementaire Carosse

4ème : Meiline DAVID – Primaire Blanche PIERSON

5ème : Arthur LEDEC – Primaire Roquefeuil







