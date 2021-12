Remise des prix meilleure galette des rois

Une remise des prix de la première édition du concours de la meilleure galette des rois à La Réunion a été organisée en présence des boulangers et pâtissiers ayant participé au concours, du Maire de la Ville, Emmanuel SÉRAPHIN, de la Députée Karine LEBON et notamment de deux artisans de renom en la présence de Norbert TACOUN et de Laurent ENCATASSAMY. À l’issue des délibérations, c’est finalement la galette de Jean-Loïc GARRIOS, du “Dream Cake” qui décroche le titre. Notons également les performances de François LECLERC de “O Délices du Paradis” et de Thomas DUDUC, du “Chocomande”, qui décrochent respectivement la deuxième et troisième place.