<<< RETOUR La Réunion Positive

Remise des prix entreprise et territoire : L’homme au coeur de l’économie Lancé en 2017 PAR LA CPME, le trophée Entreprise & Territoire récompense les TPE et PME qui ont à coeur de mettre l’homme, l’environnement et l’ancrage territorial au centre de leurs préoccupations. Si les candidatures ont été nombreuses pour cette deuxième édition, le trophée Entreprises & Territoires a primé cette année deux entreprises : l’une de moins de cinq salariés avec le prix émergence, et l’une de plus de cinq salariés avec le prix Entreprise & Territoire. Une nouvelle édition qui aura été marquée par la richesse, l’engagement et l’innovation de l’ensemble des participants.

Forte du succès rencontré lors de la 1 édition, la CPME sous la présidence de Dominique VIENNE s’est lancée dans l’organisation d’une 2ème édition avec toujours pour objectif la promotion de l’entrepreunariat réunionnais et le rayonnement de notre territoire. Comme pour l’année précédente, chaque entreprise participante était accompagnée d’une équipe d’étudiants de l’IAE chargée d’identifier de nouvelles initiatives pour le territoire et défendre la candidature de l’entreprise devant le jury. Une manière aussi de renforcer le lien entre la jeunesse et le monde de l’entrepreunariat, qui aura pu vivre à travers cette expérience, une immersion concrète dans la culture d’entreprise.



Pour cette deuxième édition, le prix Émergence et le prix Entreprise et Territoire sont venus récompenser la dynamique vertueuse dans la- quelle se sont inscrites les deux entreprises lauréates, que cela soit par le projet intuitif qu’elles portent pour le territoire, la place qu’elles donnent à l’intérêt collectif au sein de leurs actions ou encore par la démarche de responsabilité sociétale des entreprises dans laquelle elles s’inscrivent. C’est donc au cours d’une soirée qui s’est tenue le 12 juin dernier au Moca que les entreprises Calicoco et Cogedal se sont vues primées, la première au titre du prix Émergence et la seconde au titre du trophée Entreprise & Territoire. Une fierté pour les deux gérants de participer à la promotion de l’entrepreunariat à La Réunion et particulièrement auprès des jeunes, et de voir leur savoir-faire reconnu.



La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Réaction du Président de Région Didier Robert, suite à la démission de Nicolas Hulot Didier Robert rencontre les bacheliers 2018