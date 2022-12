Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Remise des prix du plus bel arbre de Noël Une remise des prix pour le concours du plus bel arbre arbre de Noël réalisé en déchets recyclés s’est déroulée le mercredi 14 décembre au Parc de la Grotte du Peuplement.





Le 1er prix est décerné à l’association Gardali pour l’école Maternelle Balance Le coup de cœur du jury est décerné à l’association la Garderie de Lisle Pour l’école Louis Hubert de LISLE Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets. A cette occasion, la Ville de Saint-Paul se mobilise et a lancé le 18 novembre dernier, comme chaque année, le concours du plus bel arbre de Noël réalisé en déchets recyclés.Tous les enfants de maternelles inscrits dans les associations périscolaires de la commune ont été invités à participer à ce concours, destiné à sensibiliser les petits sur la gestion des déchets dès le plus jeune âge. Les membres du jury étaient Nila RADAKICHENIN, Adjointe aux Affaires Scolaires, Alexis POININ-COULIN, 4ème Adjoint délégué à la Qualité du Cadre de vie et Affaires Funéraires, Isabelle BALSSA, Direction Cadre de Vie et Propreté, Damien BIRAUD, Direction des Activités Périscolaires et Extrascolaires, Leila HILARIC, Direction Biodiversité et Ressources Naturelles. 11 structures périscolaires se sont inscrites soit 275 enfants mobilisés.La 3ème place est décernée à l’association CAZ Marmailles de l’école Yves PAULALe 2ème prix est décerné à l’association Les Petits Boucaniers de l’école Maternelle centreLe 1er prix est décerné à l’association Gardali pour l’école Maternelle BalanceLe coup de cœur du jury est décerné à l’association la Garderie de Lisle Pour l’école Louis Hubert de LISLE





