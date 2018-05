<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Remise des prix du concours départemental d'élevage

Ce mercredi 9 mai, après la Commission permanente décentralisée qui s’est tenue sous la présidence de Cyrille Melchior à Bras-Panon, s’est déroulée la remise des prix du concours départemental d’élevage, un concours mis en place pour valoriser le travail des éleveurs et la qualité des produits.



C’est une tradition pour la Collectivité de distinguer, sur la base de critères techniques de production, les meilleurs éleveurs locaux, à l’occasion de la Foire agricole.



8 catégories sont concernées (bovin lait, bovin viande naisseur, bovin viande engraisseur, porc, caprin, ovin, lapin, avicole).



Le président Cyrille Melchior, accompagné des élus de la collectivité, de la sous-préfète de Saint-Benoît, du président de la Chambre d'Agriculture, a rappelé l’engagement de la collectivité en faveur de l’agriculture et à souligner : "Avec nos partenaires, des femmes et des hommes d’une grande volonté représentant l’excellence du savoir-faire réunionnais, il nous importe de continuer à valoriser et à soutenir les produits de nos terroirs. Notre engagement démontre l’attachement particulier que nous portons à notre terre, à cette agriculture que nous voulons tournée vers l’avenir, une agriculture modèle, responsable, saine, au service du bien-manger et du bien-vivre. Je tiens à saluer le travail de ces 13 professionnels et je suis très heureux de les récompenser aujourd'hui."



Les 13 chefs d’exploitation ont ainsi été honorés selon plusieurs critères : la meilleure progression de l’année, la meilleure productivité de l’année, la qualité et la performance.



Les lauréats :



Ø Catégorie Bovin Lait – meilleure productivité :

· Ludovic DEURVEILHER à la Plaine des cafres ;

· Henri Claude VITRY à la Plaine des Cafres

Ø Bovin viande naisseurs : HOARAU Paul Dominique du Tampon

Ø Bovin Viande - Meilleure croissance Taurillons : GAEC GRANDE TERRE à Piton Saint-Leu

Ø Bovin Viande - Meilleure croissance génisses : DAMOUR Jimmy Antoine au Tampon

Ø Porc – Meilleure Productivité GTTT : EARL les Calumets (ALDO NOURRY) à Trois Bassins

Ø Porc - Meilleure note Qualité carcasse : HUET Pierrot à Saint-Joseph

Ø Caprin – Meilleure Productivité : VAITY Anselme à Trois Bassins

Ø Caprin – Meilleure Croissance : HOARAU Jean Yves à la Plaine des Cafres

Ø Ovin – meilleure productivité : EARL les Flamboyants à la Rivière Saint Louis

Ø Cuniculture (Lapin) - Meilleure Productivité : TITUS David aux Avirons

Ø Aviculture (Poulets Blanc) Meilleure productivité : ARMOUET Frédéric à l’Entre-deux

Ø Aviculture (Poulets jaunes) - Meilleur note qualité : EARL le Macadamia (FERRERE Rito) à Saint-Pierre



Le Département a profité de ce moment officiel sur son stand pour féliciter également les lauréats du concours général agricole du Salon International de l’Agriculture de Paris et pour leur remettre, avec la Chambre d’Agriculture, leurs diplômes. Pour rappel, 9 médailles dont 2 d’or, ont été obtenues à cette édition 2018 récompensant la qualité des produits de l’île. La vanille du domaine du Grand Hazier a remporté les deux médailles d’or, 4 médailles d’argent ont récompensé des confitures (pour Saveurs de la Fournaise et le Comptoir de Mélissa) et des rhums de la société Rhum Metisse. Rhum Métisse a aussi obtenu 3 médailles de bronze. Zinfos974 Lu 126 fois





