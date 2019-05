Remise des prix du concours départemental d'élevage 2019 : 13 chefs d’exploitations récompensés

Ce vendredi 16 mai, c’est à la Mairie de Bras-Panon que s’est déroulée la remise des prix du Concours d’élevage 2019, une action portée par le Département à l’occasion de la Foire agricole, immense vitrine du savoir-faire, du savoir-vivre et du savoir-être du monde agricole réunionnais.



Ce concours permet à la Collectivité, acteur majeur de la politique agricole, de valoriser le travail accompli par des professionnels et de distinguer chaque année, sur la base de critères techniques de production, les meilleurs éleveurs locaux dans les 8 catégories concernées (bovin lait, bovin viande naisseur, bovin viande engraisseur, porc, caprin, ovin, lapin, avicole).



Serge Hoareau, Vice-président du Département délégué à l’Agriculture, accompagné du Maire, Daniel Gonthier et de Frédéric Vienne, Président de la Chambre d’Agriculture, a rappelé que la Collectivité porte la politique départementale en faveur du monde agricole « Le Département est Autorité de gestion des fonds européens. Il accompagne les professionnels dans la modernisation des exploitations pour leur permettre de vivre de leur beau métier d’agriculteur et d’éleveur. La Foire agricole de Bras-Panon est pour nous l’occasion de mettre en valeur le monde agricole, de faire la promotion d’une profession et des produits de La Réunion. Le thème de cette 42ième édition prend tout son sens. Je suis heureux et fier aujourd’hui. Vous avez fait de gros efforts dans vos exploitations et de gros efforts pour gagner en qualité et c’est pour ces raisons que vous méritez d’être mis à l’honneur. Félicitations à tous».



Les 13 chefs d’exploitation ont ainsi été honorés selon plusieurs critères : la meilleure progression de l’année, la meilleure productivité de l’année, la qualité et la performance.



Les Lauréats 2019 :



Jean René REBOUL (GAEC de Bois Court) Meilleure productivité • Bovin lait

Henri-Claude VITRY (Plaine des cafres) Meilleure qualité du lait • Bovin lait

Gilles Patrick PAYET (Plaine des Cafres) Meilleure fécondité • Bovin viande naisseur

Jean-Max RIVIÈRE (GAEC Grande Terre à Piton Saint-Leu) Meilleure performance • Bovin viande engraisseur de taurillons

Jismy DAMOUR (Tampon) Meilleure performance • Bovin viande engraisseur de génisses

Aldo NOURRY (EARL les Calumets à Trois Bassins) Meilleure productivité • Porc

Gérard FONTAINE (EARL Panoramic au Tampon) Meilleure note qualité carcasse • Porc

Mathieu ROUGEMONT (Plaine des Palmistes) Meilleure productivité • Caprin

Jean-Yves HOARAU (Plaine des Cafres) Meilleure performance • Caprin

Sheila TURPIN (EARL les Impatiens à saint-Joseph) Meilleure productivité • Ovin

Jean-Luc SADEHE (Jean Petit à Saint-Joseph) Meilleure productivité • Lapin

José GRONDIN (Camp Pierrot à Salazie) Meilleur IP technique • Poulet blanc

Édith DIJOUX (Etang Salé) Meilleur IP technique • Poulet jaune



IP = Indice de Performance