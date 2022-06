Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Remise des prix du concours « Je filme le métier qui me plaît » Céline SITOUZE, 8ème Vice-Présidente de la Région, déléguée à l’Éducation, a assisté à la remise des prix du concours « je filme le métier qui me plaît » organisé en partenariat avec l’Académie de La Réunion et l’association Euro France.

Inscrit dans le cadre des compétences régionales, ce concours a pour objectif de développer la capacité à s’orienter des élèves en se penchant sur le métier vers lequel ils souhaiteraient se diriger.



Ainsi, les élèves doivent réaliser une vidéo de trois minutes sur un métier. Après une séquence de présélection, 11 équipes ont été retenues sur 28.



Les lauréats sont :

1er Prix : collège de Trois Bassins « Abeil One, artiste grapheur réunionnais »

2ème Prix : lycée Sarda Gariga « Pharmacie LAKOUR »

3ème Prix : collège de la Ligne des Bambous « Travailler dans une réserve Marine »

Coup de cœur : collège Texeira Damotta « Facteur d‘instrument de musique »

Céline SITOUZE a tenu à féliciter l’ensemble des participant.e.s et a rajouté « vous devez être les messagers de ceux et celles qui ne peuvent pas prendre la parole. Quelque soit le métier que l’on veut faire, on doit réfléchir au parcours que l’on va entamer et la réalisation de ces films y contribue. »





