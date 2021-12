Communiqué Remise des prix du 3eme Sartup Weekend ESS

La ville du Port a accueilli ce mercredi 1er décembre, au Kabardock, les lauréats de la troisième édition du Startup weekend Economie Sociale et Solidaire.

Co-organisée par la CRESS- Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de La Réunion, la Ville du Port, le TCO et l’association Webcup, la remise des prix a été l’occasion de récompenser le travail réalisé par les équipes lors de lors de cette 3ème édition du Startup weekend Economie Sociale et Solidaire. Par N.P - Publié le Jeudi 2 Décembre 2021 à 16:01

« La Réunion, un vivier de projets dans l’économie sociale et solidaire »



Après 54 heures de travail pour faire d’une idée une startup, ce sont 4 projets sur 9 portés qui se sont vus récompensés.



Ce marathon entrepreneurial à permis à 4 femmes, accompagnées pendant ce week end intense par leurs coéquipiers et pas moins de 20 coachs experts, de faire émerger leur projet.



Une édition ESS du Startup Weekend qui, cette année encore, a permis à des projets ayant une dimension sociale et sociétale, de développement durable et qui répondent aux enjeux du territoire de booster la création de futures entreprises solidaires qui répondent aux besoins de la population réunionnaise.



Le 28 novembre dernier, les délibérations avaient duré 1h30, tant les équipes étaient difficiles à départager et c’est finalement : Mi la fé, Emaou, Bien jouer et Pupuce qui ont été primés.



Ces projets ont pour objectif de réduire les inégalités et favoriser le partage au travers du recyclage, de la protection animale ou de l’apprentissage pour les enfants ou pour les femmes.



M. Mihidoiri Ali, Elu délégué à l'ESS à la mairie du Port, a commencé son discours en félicitant les futures startuppeuses : « Chaque édition apporte ses nouveautés. Les lauréats de cette année sont venus avec des projets de qualité, qui répondent aux principes de l’ESS et à ses deux missions : assurer une performance économique mais aussi aller dans le sens de l’utilité sociale »



« Le Startup Weekend, un véritable kick starter »



En effet, le format du Startup Weekend est un « kick starter » qui permet aux participants de valider en 54h la faisabilité d’une idée et de repartir avec un projet, un business model qui seront le socle de leur future startup. Les 4 porteuses de projet récompensées, outre leur titre, ont pu remporter différents lots, qui vont ainsi leur donner l’opportunité de continuer le développement de leur idée.



Les partenaires et les financeurs du programme d’actions de la CRESS de La Réunion: l’Etat, le Conseil Régional et le FSE (Fonds Social Européen) de cette édition permettent grâce à leur engagement de rendre cette manifestation GRATUITE pour tous ; c’est d’ailleurs l’association Webcup qui a été pionnière de ce format, La Réunion étant le premier territoire à offrir la participation à un Startup Weekend.



Le soutien de la Bred, Créalise, Du simple au double, France Active, Lizine, Mgen, Optimum,et PocPoc, va également permettre aux porteuses de projet de bénéficier : d’acces aux open space de Lizine, d’accompagnement dans le Corwdfunding, de conseil en comptabilité, d’ouverture de compte, de couverture presse et de formation en stratégie digitale ainsi que la création de leur logo et charte graphique.



Arnaud Siccardi, responsable du service développement économique et des entreprises à la DEETS et Frédéric Maillot, Vice-Président délégué à l'économie sociale et solidaire à la région réunion, ont eu le plaisir de remettre le prix au coup de cœur du jury, Pupuce, un projet associatif qui a pour but de sensibiliser au maximum les Réunionnais face au bienêtre animal, porté par Nancy Sinimalé, qui a reçu :



Lizine : 1 carnet de 10 accès aux espace open space multisites Lizine

PocPoc : Un accompagnement collectif d'une demi journée (fresque du crowdfunding)



La troisième lauréate, Fanette Pinault, avec son projet Bien Jouer, qui ambitionne d'offrir une seconde vie aux jouets dans une démarche sociale et solidaire et dans un principe d’économie circulaire, s’est vue remettre son prix par Denise Delavanne, Vice-présidente du TCO, déléguée à la Politique de la ville et à la Cohésion sociale. Elle remporte :



Bred : 2 mois de cotisation offerts pour la souscription du contrat multirisque pro (dans la limite de 100 €) et 3 premiers loyers et frais d’installation du Terminal de Paiement Electronique offerts

Lizine : 1 carnet de 10 accès aux espace open space multisites Lizine

Optimum : 2 heures de conseil en comptabilité

PocPoc : Un accompagnement collectif d'une demi journée (fresque du crowdfunding)



Le deuxième prix, Emaou, porté par Julie Cochard, un concept de pédagogie innovant et basé sur des études scientifiques dans le domaine de la psychologie positive, a été remis par Mihidoiri Ali, Elu délégué à l'ESS. Elle gagne :



Bred : 2 mois de cotisation offerts pour la souscription du contrat multirisque pro (dans la limite de 100 €) et 3 premiers loyers et frais d’installation du Terminal de Paiement Electronique offerts

Lizine : 1 carnet de 10 accès aux espace open space multisites Lizine Optimum : 4 heures de conseil en comptabilité

PocPoc : Un accompagnement collectif d'une demi journée (fresque du crowdfunding)



Enfin, la grande gagnante de cette troisième édition, Maude Kowalczyk, avec son projet Mi la fé, dont le but est d'utiliser le bricolage comme un vecteur d'autonomie et d'accompagner les femmes afin qu'elles acquièrent la confiance et les compétences nécessaires pour pouvoir effectuer les travaux courants à leur domicile, s’est vue remettre son prix par Frédéric Annette, Président de la CRESS de La Réunion- Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de La Réunion. Elle remporte :



Bred : 2 mois de cotisation offerts pour la souscription du contrat multirisque pro (dans la limite de 100 €) et 3 premiers loyers et frais d’installation du Terminal de Paiement Electronique offerts

Créalise : Formation en stratégie digitale et réseaux sociaux

Du simple au Double : Logo et charte graphique

Lizine : 1 carnet de 10 accès aux espace open space multisites Lizine

MGEN : Une publi-information d’une page dans la revue Glitter

Optimum : 8 heures de conseil en comptabilité

PocPoc : Un accompagnement collectif d'une demi journée (fresque du crowdfunding), un accompagnement individualisé (2 demi journées supplémentaires) pour booster le projet de crowdfunding et une initiation à la facilitation graphique.