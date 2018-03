Remise des prix "Concours Cours et balcons fleuris 2018"

La remise des prix du concours "cours et balcons fleuris" a été effectuée le samedi 17 février 2018, par Virginie Peron, élue déléguée à l’Environnement.



Ce concours met en lumière non seulement les jardins fleuris et luxuriants de Saint-Paul mais s’intéresse aussi aux actions mises en œuvre par les propriétaires pour préserver l’environnement.



Cette année encore, le jury a été sensible à la préservation des ressources en eau et soucieux du développement durable. Il a porté une attention particulière au système d’arrosage et aux fertilisants utilisés et a pris en compte également, les moyens mis en œuvre par chacun des candidats pour lutter contre les maladies et les parasites.



Avec les techniciens de la Réserve Naturelle de l’Etang présents lors de ces visites, force est de constater que les saint-paulois sont de plus en plus soucieux de leur environnement. Beaucoup d’entre eux ont laissé tomber les produits chimiques et autres pesticides pour des méthodes plus naturelles sans danger pour nos sols.





Le palmarès 2018 est le suivant :



Troisième Prix : Gitane LIGDAMIS, Saline-les-Hauts. Elle gagne 1 bon d’achat de 120 euros

Deuxième Prix : Daniel Paul DUMONT, Saint-Gilles-les-Bains. Elle gagne 1 bon d’achat de 150 euros

Premier Prix : Roland VOLK, Saint-Paul. Il gagne un Bon d’achat de 200 euros et 1 survol de la Réserve Naturelle de L’étang en ULM



Lors de ces visites le jury a eu un coup de cœur particulier pour un site, un jardin d’exception ! Aussi il a décidé d’attribuer un prix particulier à Daniel CHANE-SI-KIEN

Coup de cœur : Daniel CHANE-SI-KIEN , Guillaume. Il gagne un bon d’achat de 100 euros



Le jury a voulu également encourager les propriétaires de jardins engagés dans le concept "Jardin éco-citoyen" et c’est avec plaisir qu’il a remis le prix du plus beau jardin "éco-citoyen" à Mme Marie-Céline DORLA

Prix du plus beau jardin "éco-citoyen" : Marie-Céline DORLA. Un bon d’achat de 100 euros et 1 survol de la Réserve Naturelle de L’étang en ULM



Les autres candidats n’ayant pas démérité, la Commune de Saint-Paul a été heureuse de leur offrir un bon d’achat de 60 euros :

Patrick VARIN

M. et Mme MARCOU

M. et Mme ELISABETH

Sabine ELISABETH

Geneviève CABALLE

Jasmine CAMESSETTY

Jacqueline VALIN

Anise LIGDAMIS

Christine RAMASSAMY