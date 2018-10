Remise des premiers bons POP3 : Des tablettes tactiles pour les lycéens et apprentis

La période 2018 de remise des bons POP Génération 3 aux jeunes réunionnais a été lancée ce lundi 1er octobre, en présence du président de Région, Didier Robert et Vincent Payet, vice-président en charge du numérique. Les premiers bons POP Génération 3 ont été distribués aux élèves du Lycée Rontaunay à Saint-Denis.



Cette année, chaque lycéen de seconde et apprenti va bénéficier d’une tablette tactile détachable. Objectif : doter les élèves d'un outil performant et facile à transporter. Une aide individuelle de 500 € sans conditions de ressources sera allouée sous la forme d'un bon POP Génération 3, destiné à l’acquisition d’une tablette tactile avec clavier détachable auprès d'un réseau de revendeurs informatiques agréés et conventionnés par la collectivité.



Le POP 3 comporte également un volet "internet solidaire", soit une aide de 20 € par mois (plafonnée à 240 € par an) pour une connexion internet à destination des familles les plus modestes. Cette aide sera quant à elle attribuée sous conditions de ressources.



Plus de 126 000 jeunes ont pu grâce au POP (Plan ordinateur portable), bénéficier d'un ordinateur portable personnel, de 2010 à 2017. Un dispositif qui représente à ce jour aune enveloppe de 61,48 millions d'euros mobilisée par la collectivité.



Pour rappel, le pop s'adresse à tous Les jeunes, lycéens et apprentis entrant dans un cycle de l'enseignement public et privé : Les lycéens scolarisés en classe de seconde des filières générales, technologiques et professionnelles des lycées publics et privés ; Les apprentis inscrits en 1ère année de CAP et Bac professionnel dans les centres de formation poursuivant une formation initiale de niveau iV et V d’une durée minimale de 2 ans ; Les élèves résidents à La Réunion et poursuivant une formation à distance de niveau seconde ou de 1ère année de CAP et Bac professionnel auprès du CnED.