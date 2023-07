Remise des permis piéton 2023

Lors de la Semaine du 26 au 30 Juin 2023, le Service de Prévention de la Délinquance et de l’Éducation à la Citoyenneté SPDEC a décerné le Permis Piéton aux enfants des classes de CE2 inscrits dans les 11 écoles du territoire de Sainte-Suzanne.



90% de réussite



Pas moins de 400 élèves ont préparé l’examen du permis piéton, accompagnés par leurs enseignants ainsi que les agents du SPDEC.



Des efforts qui ont payé, car 387 enfants ont passé haut la main le permis, ce qui amène le taux de réussite à plus de 90%.



Accompagnés par le partenaire, l’ Association Prévention MAIF, représentée par M. ELELEARA Jean-Noël, les agents du SPDEC ont distribué le précieux permis, en rappelant aux enfants l’importance de leur engagement en tant que piéton et ainsi assurer leur sécurité et celle de leurs proches.