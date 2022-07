Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Remise des médailles du travail : les agents municipaux récompensés





Cette distinction est encadrée par le Code de la Fonction Publique qui prévoit trois échelons donc trois médailles, fonction de l’ancienneté : 20 ans, médaille d’argent

30 ans, médaille de vermeil

35 ans, médaille d’or Pour le premier échelon, cela a concerné 39 agents, 14 pour le deuxième et 17 pour le troisième.

En raison de la crise Covid, la cérémonie n’avait pas pu se tenir l’année dernière et regroupait donc pour cette fois, deux promotions, celle de 2020 et celle de 2021.



Dans son allocution, le Maire a salué l’engagement de tous ces agents qui ont su s’adapter aux différentes évolutions : celles du métier, des outils, de la fonction publique et des attentes de la population.



Le premier magistrat s’est exprimé : « Vos parcours forcent le respect. Ce sont des vies dédiées au service des autres, du collectif, de l’intérêt général et nous savons que notre société en a bien besoin ».



Une nouvelle fois, l’équipe municipale adresse toutes ses félicitations à l’ensemble des récipiendaires ! Ce vendredi 1er Juillet, la municipalité a procédé à la remise des médailles du travail à 70 agents de la Ville. Autour du Maire, Bruno Domen, des élus du Conseil municipal, des directeurs et responsables de services, 31 femmes et 39 hommes ont été récompensés en la présence de leurs proches.Cette distinction est encadrée par le Code de la Fonction Publique qui prévoit trois échelons donc trois médailles, fonction de l’ancienneté :Pour le premier échelon, cela a concerné 39 agents, 14 pour le deuxième et 17 pour le troisième.En raison de la crise Covid, la cérémonie n’avait pas pu se tenir l’année dernière et regroupait donc pour cette fois, deux promotions, celle de 2020 et celle de 2021.Dans son allocution, le Maire a salué l’engagement de tous ces agents qui ont su s’adapter aux différentes évolutions : celles du métier, des outils, de la fonction publique et des attentes de la population.Le premier magistrat s’est exprimé : « Vos parcours forcent le respect. Ce sont des vies dédiées au service des autres, du collectif, de l’intérêt général et nous savons que notre société en a bien besoin ».Une nouvelle fois, l’équipe municipale adresse toutes ses félicitations à l’ensemble des récipiendaires !





Dans la même rubrique : < > Leu Flash Info – Juin 2022 Restauration scolaire à St-Leu : menu du 4 au 8 juillet