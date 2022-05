Remise des dossards pour la 1ère édition du Tour Cycliste de l’Ouest

Jusqu’au 15 mai 2022 se déroulera la 1ère édition du Tour Cycliste de l’Ouest ! Les cyclistes, ainsi que toute la caravane, vont sillonner les routes du Territoire des Communes de l’Ouest, pour le grand plaisir des petits et des grands. Sous l’égide du Comité Régional de Cyclisme, le Tour Cycliste de l’Ouest est une épreuve cycliste organisée par Anim’ Services avec le soutien de la Ville de Saint-Paul, terre des talents et des créativités. Le Tour Cycliste de l’Ouest est une course de 5 étapes pour les régionaux, 3 pour les D1, D2, D3, D4 et cadets, avec maillots de leaders à tous les niveaux de compétitions. Les équipes sont composées de 3 à 5 coureurs. Après un départ dans la Ville du Port, la seconde étape de ce tour cycliste rassemblera les coureurs à Saint-Paul pour le Critérium nocturne ce 13 mai, un circuit de 2,9 km. Pour la troisième étape, une course nocturne démarrera du cimetière marin pour rejoindre Dos d’Âne à La Possession ce samedi 14 mai.