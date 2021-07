Remise des diplômes de la faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement à la l’Université du Tampon

« C’est un moment essentiel, chargé d’émotion de fierté et aussi de soulagement. L’obtention d’un diplôme est une étape importante. C’est le symbole d’une réussite individuelle et collective.

Je tiens à féliciter chaleureusement chacune et chacun des étudiants aujourd’hui. Bravo à tous pour votre belle réussite.

Les étudiants de cette promo 2020-2021 auront su persévérer dans leurs efforts alors même cette crise COVID. C’est tout à leur mérite. La réussite des jeunes Réunionnais est inscrite au cœur de la nouvelle mandature régionale. C’est avec les jeunes diplômés tels que vous que nous construirons l’avenir de La Réunion. »

Amandine RAMAYE, Vice-Présidente de la Région



« Je félicite tous les lauréats.

Chaque année, c’est une belle aventure. Les lauréats d’aujourd’hui sont des ambassadeurs de l’Université.

Nos équipes pédagogiques sont totalement engagées pour la réussite de nos étudiants. »

Frédéric Miranville, Président de l’Université



« Aujourd’hui, on célèbre notre réussite.

Nous avons traversé une année particulière. Ce qui est important, c’est d’avoir pu se renouveler. Il a fallu travailler différemment, apprendre différemment, apprendre à revoir notre approche pédagogique. Certes, on n’est pas encore sorti de cet épisode de crise sanitaire, mais cela montre bien notre capacité à nous adapter et à résister. »

Jean-Philippe PRAENE, Directeur de l’UFR SHE