Remise des diplômes de BTS au lycée Cluny

Après les honneurs militaires pour la nation hier, ce mercredi avait eu lieu au lycée Cluny de Sainte Suzanne la délivrance des diplômes des BTS. En effet, le lycée propose trois brevets de technicien supérieur dans son enceinte. Entre le Commerce International, le Développement, Animation des Territoires Ruraux, ou encore la Négociation et Digitalisation de la Relation Client, le choix est large.



C’est la première fois que le "bahut" propose une cérémonie de remise de diplômes de cette grandeur. Pour ce faire, les équipes se sont mobilisées pour célébrer la réussite des étudiants. Par ailleurs, un tel événement répondait aux attentes des étudiants. En effet, dans le contexte actuel particulier, il est d’autant plus naturel d’entretenir le lien avec les diplômés qui n’ont pas démérité.



La délivrance des diplômes s’est déroulée de façon inédite. Cette année, depuis le début du confinement, la continuité CCF et les épreuves finales n’ont pas été celles escomptées. Toutes les notes de contrôle continu ont été comptabilisées et étudiées devant une commission à l’aide du dossier scolaire.



Puis, les étudiants se sont vus attribuer, comme le prévoit les conditions d’examens, leur résultat : admis ou ajourné. Pour une petite poignée d’entre eux ayant obtenu la bienveillance du jury, une session en septembre est exceptionnellement organisée. Cela dit, dans les filières du Ministère de l’Éducation et du Ministère de l’Agriculture, les étudiants ont dès la première année travaillé d’arrache-pied. Dans ce type de parcours supérieur, il faut dès le départ se mettre au boulot, et s’investir sans compter afin de réussir au mieux les épreuves réparties sur deux ans de formation.



Aussi, cette matinée a commencé pour ces nouveaux techniciens supérieurs et les enseignants présents, par une allocution de la Directrice qui a chaleureusement remercié l’ensemble des staffs pour le travail en distanciel fourni et leur forte implication. Toute une organisation a dû être mise en place lors du confinement. Comme l'a rappelé une enseignante : "On ne lâche rien" envers les étudiants mais aussi les enseignants. L’enjeu est trop important. S’investir pendant deux ans dans une formation et ne pas se présenter aux examens est chose inimaginable.



Sous une petite pluie plutôt capricieuse, les cœurs des étudiants étaient chauds pour venir récupérer leur sésame, leur récompense au travail. Dans ces moments durs de confinement, il a fallu être présent pour ces nouveaux techniciens. Proposer du travail ou des cours et suivre au cas par cas chaque étudiant, les enseignants ont du fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’ingéniosité. Ces derniers ont du composer avec et développer des méthodes de travail afin d’assurer au mieux cette continuité. Le diplôme n’a pas été "donné", mais mérité ou pas. Ce nouveau sésame permettra aux étudiants d’asseoir leur avenir par la poursuite de leurs études supérieures ou tout simplement par la recherche d’un premier emploi significatif.



Un pot fut offert à l’issue de cette matinée où il a fallu a nouveau rappeler les gestes barrières. Le major de chaque filière a été félicité et s’est vu recevoir un trophée à son nom. Après ces retrouvailles conviviales, le lycée a retrouvé son calme, avec le ballet des jeunes venant prendre des informations ou s’inscrire tout simplement.



Le lycée leur souhaite de bonnes vacances et de la réussite dans leur avenir… Quant aux enseignants, ils donnent rendez-vous aux prochaines promotions.