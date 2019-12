Remise des diplômes d'accès aux études universitaires (DAEU) à 93 stagiaires

Pour l'année universitaire 2018-2019, 93 stagiaires de la formation continue (sur 103 inscrits) ont décroché le Diplôme d'accès aux études universitaire (DAEU), précieux sésame permettant de continuer son cursus dans l'enseignement supérieur, passer des concours de la fonction publique ou se porter candidat sur des postes requérant le baccalauréat.



Ce 5 décembre, ces derniers ont reçu leur diplôme des mains du Président de l'établissement, Frédéric MIRANVILLE, en présence de Mesdames Marceline DUCROCQ-GRONDIN, Vice-présidente en charge de la formation et de la vie universitaire, Flavie PLANTE, Directrice générale adjointe de l'EMAP, l'École des Métiers d'Accompagnement de la Personne, et Anicha LEBEAU, Conseillère régionale.



Le DAEU est un diplôme national qui confère les mêmes droits que le baccalauréat.



Depuis 1995, l'Université de La Réunion - via son service de formation continue (SUFP) - a formé plus de 1700 stagiaires DAEU tous parcours confondus avec des taux de réussite supérieur à 90 %.



Proposé à La Réunion sur les campus nord et sud (site du Tampon et site du Parc Technologique universitaire), ce diplôme s'est progressivement spécialisé afin de répondre aux besoins du tissu économique local. Il est également offert en enseignement à distance, via le dispositif SONATE (Solidarité Numérique et Attractivité Territoriale, daeu-sonate.fr).



Aux côtés des DAEU dits « classiques » (Littéraire, économique et juridique), s'est donc construit le DAEU parcours "Métiers du Social", proposé en partenariat avec l'École des Métiers d'Accompagnement de la Personne (EMAP) ou le DAEU parcours "Métiers de l’hôpital", en partenariat avec le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion, plusieurs autres établissements hospitaliers de l’île et l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH).



Plusieurs nouveaux parcours seront prochainement proposés par : DAEU Métiers de la petite enfance, DAEU Langues, Langages et Interculturalité, DAEU Métiers du numérique, DAEU Métier de l'agriculture, DAEU Métiers de l'environnement et du développement

durable....



Plus d'information sur les DAEU sur le site du SUFP : sufp.univ-reunion.fr