Remise des attestations pour les participants des ateliers « Atout-Âge » ! Le mercredi 22 mai à la ferme Ichabe à Villèle, 63 personnes ont reçu leur attestation de présence aux divers ateliers proposés dans le cadre du programme « Atout-Âge » déployé par la ville de Saint-Paul. Initiés par le CCAS depuis 2018, les ateliers « Atout-Âge » sont destinés aux seniors de la commune.



Sur l’année 2008, 63 personnes ont reçu leur attestation de présence : 36 en « Nutrition/Habitat », 27 en « Mémoire ».



Après la remise des attestations par le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé en présence de la vice-présidente du CCAS, Audrey Fontaine, de la directrice du CCAS, Florine Morel, de la responsable de pôle PA/PH et de l’ensemble des agents ayant déployés les ateliers sur le territoire, les convives ont pu déguster l’apéro suivi d’un repas… le tout sur fond musical !



Dans le cadre du renforcement et de la structuration de l’offre de prévention à destination des personnes âgées fragilisées mais non dépendantes, le groupement d’intérêt Économique dénommé « Vieillissement Actif » (GIE VA) a créé, sous la coordination de l’association La Réunion en Forme, le programme de prévention Atout Âge. Ce programme est constitué de modules de prévention sur le thème de la mobilité, de la nutrition, de l’habitat et de la mémoire.

32 ateliers nutrition/habitat ont été ainsi mis en place dans différents quartiers de Saint-Paul avec un groupe de personnes âgées essentiellement issu de clubs et quelques personnes âgées isolées.

Au programme : élaboration de repas équilibré, conservation des produits, respect de la chaîne du froid… Côté habitat, l’accent a été mis essentiellement sur les risques liés à la chute.

Concernant les ateliers « Mémoire », 30 séances se sont déroulées à la Maison pour tous de Carosse, au Case d’Eucalyptus de la Saline et à la salle de réunion du CCAS. Les ateliers « Mémoire » ont beaucoup intéressé les groupes car chaque séance traitait d’un thème différent. Des astuces, conseils ont été délivrés afin d’entretenir la mémoire, d’éviter les pertes d’objets tels que les clés, les lunettes, le téléphone portable ….



Face au succès de ce programme, les ateliers Atout-Âge seront reconduits pour le plus grand bonheur de nos seniors cette année.



Plus d’informations, contactez le CCAS de Saint-Paul au 0262 45 76 45.

La remise des attestations de présence aux divers ateliers proposés dans le cadre du programme « Atout Âge » devait avoir lieu en décembre dernier, mais en raison du mouvement social les Gilets Jaunes, elle a été reporté en mai. Toutefois, ce contre-temps n'a pas entravé la bonne humeur des participants qui ont pu, ce mercredi 22 mai, profiter des ateliers proposés par le CCAS : tressage et fabrication d'objets à base de feuilles de coco.





