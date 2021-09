Remise de plaques aux partenaires touristiques du village de Grand Coude

Les plaques d’informations touristiques remises ce jour à des professionnels du tourisme ont été réalisées par les élèves du lycée dans le cadre d’un projet linguistique et professionnel et seront prochainement visibles par les locaux et touristes sur les différents sites de Grand Coude.



À travers des QR code créés par les lycéens, les visiteurs pourront accéder à toute l’information nécessaire traduite en plusieurs langues grâce aux partenariats tissés entre le Lycée, les établissements et partenaires Européens.



Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme ERASMUS afin de préparer au mieux les élèves au niveau linguistique et professionnel.



« L’apprentissage passe par ce qui est concret. Aujourd’hui, je félicite le travail et souligne l’engagement des jeunes. Nous avons pu voir ce que le savoir faire de ces lycéens peut apporter aux professionnels locaux. Toutes ces filières professionnelles sont importantes pour le développement de notre économie. Ces jeunes peuvent être fiers de ce qu’ils réalisent. »

Céline Sitouze, Vice-Présidente du Conseil Régional