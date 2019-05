<<< RETOUR La Réunion Positive

Remise de médailles aux agents de la Région Réunion

Didier ROBERT entouré du Directeur Général des Services et des élus de la Collectivité, a remis la médaille du travail à plusieurs dizaines d’agents, réunis à la pyramide inversée.

"Je dois dire d’abord que je suis très heureux de vous retrouver ce matin à l’occasion de la rencontre que nous avons chaque année pour la traditionnelle cérémonie de remise de médailles aux agents. C’est un moment auquel j’attache une vraie importance, un moment qui vous est consacré, un moment que nous pouvons prendre ensemble pour faire un point d’étape, tirer quelques éléments du bilan de l’année écoulée, redonner le cap pour l’année qui s’ouvre. C’est un moment qui intervient en règle générale après le vote du budget, une fois posés les arbitrages et les grandes orientations qui vont donner le rythme de notre action tout au long de cette année.

Vous le savez, le contexte de 2019 est très différent de celui des années précédentes. Je fais partie de ceux qui considère que la crise sociale des Gilets Jaunes impacte très fortement l’action de notre collectivité. Je fais partie de ceux qui considère que nous devons très fortement modifier sur la forme et sur le fond notre relation avec les Réunionnais.

Nous avons beaucoup été dans l’action tout au long de ces dernières années. Jamais la Région Réunion n’aura autant investi dans une politique de grands chantiers exemplaires pour toute La Réunion, dans les 24 communes de l’île : la NRL bien sûr ; la modernisation de l’ensemble du réseau routier, la rénovation sans précédent des lycées, des centres de formation, des Conservatoires ; les agrandissements de Port Réunion, des aéroports de Pierrefonds et de Roland Garros.

Jamais nous n’aurons été autant présent aux côtés des entreprises et des porteurs de projets dans tous les domaines d’activité, en particulier dans les secteurs du tourisme, de l’industrie, de l’agro-alimentaire, du numérique, des énergies renouvelables pour ne citer que les locomotives de l’économie Réunionnaise depuis bientôt 10 ans. Le résultat de cet engagement se mesure très facilement. Nous sommes parmi les premières régions de France avec un taux de croissance de plus de 3% depuis 4 ans. Le chômage est passé de 30 % en 2010 à 24% aujourd’hui. Nous investissons ici 3 à 4 fois plus que dans les autres régions métropolitaines.

Dans le même temps, nous avons réussi à mobiliser des moyens sans précédent sur la formation professionnelle, sur la continuité territoriale, sur le développement de la culture, l’accompagnement des sportifs de haut niveau, des ligues et comités, dans la préparation des prochains Jeux des Iles de juillet…Un effort sans précédent une fois encore sur ce que nous avons appelé l’égalité des chances.

Tout cela est à mettre au crédit de votre engagement personnel, celui de chacun et de chacune d’entre vous. Vous avez collectivement su porter et traduire dans les faits cette ambition que nous avons avec l’ensemble des élus pour La Réunion et pour l’ensemble des Réunionnais.

Je voudrais une fois encore vous en remercier. Vous êtes les acteurs de premier plan de l’action régionale".

Didier ROBERT Président de la Région Réunion

La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > L’Europe pour la Réunion La Région accompagne les communes de la Réunion : Trois-Bassins