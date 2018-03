Remise de médailles au Challenge de Natation

Ainsi, en présence de Alex Pota, élu délégué aux affaires scolaires, de Nadine Sévétian, élue de secteur à Plateau Caillou en charge de la politique de la ville, et de Franck Schott, athlète de niveau mondial et parrain de l’événement, les CE1 de l’école Adèle Ferrand se sont vu remettre une médaille symbolisant leur participation.



Grâce à l’initiative combinée de la commune de Saint-Paul et du Rectorat, près de 6000 élèves des classes élémentaires de la commune de Saint-Paul ont bénéficié de l’apprentissage de la natation depuis la mise en place du "Plan de natation" il y a cinq ans. Une manifestation toujours plébiscitée et qui fait le bonheur de nos apprentis nageurs.