Remise de médailles au CHU

Ce sont plus de 18 récipiendaires, qui se sont vus remettre une médaille d’argent (20 ans de carrière hospitalière publique), de vermeille (30 ans) ou encore d’or (35 ans).



La Présidente de Région a tenu à rendre hommage à ces hommes et ces femmes, dévoué.e.s pour leur territoire et la santé des Réunionnais.e.s. « Comme l’ensemble des Réunionnais, j’ai confiance en chacun d’entre vous pour mener à bien l’ensemble des projets et tenir le cap. Ensemble, travaillons pour garantir l’excellence et la qualité des soins, qui font la renommée et l’attractivité du Centre Hospitalier de La Réunion. »



En tant que Présidente du Conseil de Surveillance du CHU de La Réunion, Huguette BELLO a rappelé, qu’elle restera « mobilisée sur le coefficient géographique. Continuer à bâtir l’hôpital et le système de santé que notre île mérite, passe nécessairement par la prise en compte réelle de nos contraintes et de nos particularités. »