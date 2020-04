Remise de masques aux associations sociales et solidaires

La collectivité a opéré ce jour la remise des différents lots de masques à destination de 40 associations habilitées à délivrer des colis alimentaires ainsi qu’à la Fédération France Asso Santé et Run Odyssea qui représentent un ensemble de partenaires assurant la promotion de la qualité et de la santé publique.



- Une première commande destinée en priorité aux personnels soignants.



- Une partie de ce stock est affectée aux associations sociales et solidaires.



Les FAZSOI (Forces Armées de la Zone Sud de l’Océan Indien) ont livré des stocks à l’Hôtel de Région.



« Ces associations apportent un soutien souvent vital à de nombreuses familles réunionnaises. Au même titre que les soignants, il est important d’apporter toute la sécurité de travail à ces bénévoles qui oeuvrent tous les jours aux quatre coins de l’île » a précisé Didier ROBERT.



Ainsi, chaque association d’aide alimentaire a été destinataire de 500 masques pour leurs bénévoles. Les grosses structures telles que la Croix Rouge et la Banque Alimentaire des Mascareignes ont récupéré pour leurs besoins 1000 et 1500 masques. Les associations relevant de la santé ont elles, été dotées de 10 000 masques. Une aide d’urgence de 2500 masques est également réservée aux structures d’hébergement à destination des sans abris et des femmes victimes de violence.



Ces associations sont actuellement en action et luttent contre les exclusions et l’isolement partout sur l’île à travers notamment la distribution de colis alimentaires aux personnes isolées ou accompagnent les personnes malades et en difficulté.