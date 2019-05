Remise de la médaille du travail à 67 agents

67 agents de la ville de Saint-Paul étaient à l’honneur ce samedi 18 mai à l’occasion de la traditionnelle remise de la médaille du travail.



Une décoration qui récompense les nombreuses années d’activité au sein de la collectivité. Instituée par décret du 22 juillet 1987, la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale est également une marque de reconnaissance de la part de la Nation, du gouvernement, des ministères d’avoir contribué à l’effort et à la solidarité nationale.



Ainsi, 16 agents qui totalisent chacun au moins 35 années d’ancienneté ont obtenu la médaille d’or. 37 autres (25 ans de service au minimum) ont été décorés de la médaille de vermeil et 14 hommes et femmes ont reçu la médaille d’argent (20 ans de service).



La cérémonie qui s’est déroulée en présence du maire Joseph Sinimalé, entouré de quelques élus, s’est achevée par un verre de l’amitié.