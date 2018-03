Remise de la médaille d'honneur aux agents du Département - 11 juillet 2017

Le Département honore ses agents

Remise de médailles du travail à la Villa du Département



A travers les médaillés du travail, c’est l’ensemble des agents de la Collectivité qui a été honoré ce mardi 11 juillet à la Villa du Département. 111 femmes et hommes étaient présents, accompagnés pour certains de leur famille, et ont vu leur travail et leur engagement salués lors de cette cérémonie.



Le Directeur Général des Services, Pierre Bayle, a souligné les transformations vécues par les agents (pour certains 35 années de service) qui ont su évoluer avec les nouvelles technologies, passant des feuilles carbone et des machines à écrire aux téléphones portables et aux imprimantes couleurs précisant que : "être agent de la fonction publique c’est entretenir une forme d’amour pour les usagers. Nous vendons des services à des personnes qui ont besoin de nous : usagers de la route, jeunes dans les collèges, etc".



Le Département compte plus de 700 fonctions réparties sur 200 métiers qui accompagnent les Réunionnais dans leur quotidien. Un engagement qu’à tenu à souligner Serge Hoarau, Vice-président en charge des ressources humaines : "Vous êtes tous, quelle que soit votre fonction, des Réunionnais formidables. Nous avons tendance à réduire les compétences du Département au social mais ce serait nous enlever une partie de notre âme que de faire abstraction de celles et ceux qui exercent des fonctions essentielles au sein de la collectivité. Les services financiers, les ressources humaines, la Communication ou encore les différentes directions thématiques (agriculture, éducation, eau,…) sont autant de services qui font la richesse de l’institution".



Cette cérémonie a également été l’occasion d’avoir une pensée particulière pour les Unités Territoriales des Routes (UTR) qui ont fêté leurs 20 ans cette année ainsi que pour les agents mutés à la Région dans le cadre du transfert de la compétence transport interurbain et qui ont servi la collectivité avec dévouement.



"Que vous ayez passé 20, 30 ou 35 ans dans cette maison départementale, vous avez tous été les témoins de la mutation de la société réunionnaise. Vous avez su vous adapter, vous transformer et changer vos modes de fonctionnement. En vous remettant cette médaille, c’est La Réunion reconnaissante qui vous honore" a conclu Serge Hoarau.