Communiqué Remise de diplômes des Assistants de Régulation Médicale : une première au CHU

Le CHU de La Réunion a remis les premiers diplômes officiels aux nouveaux Assistants de Régulation Médicale (ARM) vendredi 26 août dernier au CHU Félix Guyon. Par N.P - Publié le Mardi 30 Août 2022 à 10:34

Le communiqué :



A compter du 31 décembre 2023, tous les Assistants de régulation médicale (ARM) devront obligatoirement être diplômés pour pouvoir exercer leurs fonctions, notamment, au sein des plateformes des SAMU. Le CHU 974 a donc lancé une formation pour les ARM en poste afin de leur permettre d’accéder au diplôme requis.



Les ARM du CHU ont donc suivi la formation "Dispositifs transitoires en vue de la certification et de l'obtention du diplôme d'ARM" proposé par le CFARM de Vannes.



Vendredi 26 août, les 22 ARM fraîchement diplômés ont reçu le précieux Sésame en présence de la Direction Générale. Il s'agit des premiers ARM du CHU 974, en poste à être certifiés. Certains d'entre eux sont au SAMU 974 depuis de nombreuses années, certains cumulant presque 20 ans de carrière !

Les heureux diplômés ont bénéficié d'un stage en immersion au SAMU 44 (Nantes) ou au SAMU 56 (Vannes), ce qui leur a permis de confronter leurs pratiques professionnelles et d'ouvrir de nouveaux horizons.La formation fût également complétée par une formation "anglais médical", pour une meilleure prise en charge des appels d'urgence émanant d'un requérant anglophone.



Le CHU de La Réunion félicite l’ensemble des lauréats et leur souhaite bonne continuation dans leur activité au quotidien !