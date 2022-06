Remise de diplômes aux sortants de la première promotion de l'IRSEP

Instant solennel ce jeudi 23 juin, au Palais de la Source, pour le Département et l’Institut Réunionnais des Services de Proximité de l’océan Indien ou IRSEP OI. Créé sous l’impulsion du Conseil départemental et opérationnel depuis juillet 2021, ce centre de Formation d’Apprentis (CFA) Service à la Personne, a sorti sa première promotion. Ils étaient 45 récipiendaires (44 femmes et 1 homme) à recevoir leurs diplômes d’Intervenants d’hygiène de vie à domicile.



Ils ont reçu les félicitations et les encouragements du Président Cyrille Melchior qui a retracé la genèse du projet : « Dans le cadre du plan sénior, le Département a identifié dans sa stratégie d’adaptation de la société réunionnaise au vieillissement, la nécessité de développer la formation, dans le secteur des services à la personne (SAP). A ce titre, la création d’un CFA est apparue comme une priorité stratégique. D’où la signature du partenariat avec la FEDESAP pour la création de l’IRSEP OI avec deux objectifs majeurs : former des Réunionnais dans le secteur des SAP mais aussi des aidants familiaux dans le cadre de leur professionnalisation ».



Les résultats de la première année de formation sont encourageants avec un taux de réussite de 96% pour un public composé à 80% de bénéficiaires du RSA. Le taux d’emploi à la sortie de la formation s’élève quant à lui à 55%. La confiance est de mise pour les nouveaux diplômés : le SAP est un métier d’avenir, si l’on se réfère aux statistiques évoqués par les partenaires dont Richard Guindos, Délégué régional Océan Indien de la FEDESAP ; Astrid Combemorel, Directrice régionale Adjointe de Pôle emploi. En effet, au plan national, le secteur des SAP regroupe 2 millions de salariés dans une vingtaine de métiers aussi diversifiés que la garde d'enfant, l'entretien de la maison, l'assistance aux personnes âgées à l'exception des actes de soins, le jardinage, l'homme toute main, l'assistance informatique Internet à domicile, la livraison de courses à domicile…



Ces métiers ont tous comme point commun de s'exercer au domicile des particuliers clients ou bénéficiaires. Ces 10 dernières années, 400 000 emplois ont été créés dont plus de 18 000 à La Réunion. Pour Cyrille Melchior, « Les enjeux en termes de création d’emplois sont importants. Si le Département n’a pas la compétence en matière de formation, nous sommes pleinement impliqués dans notre politique d’accompagnement à l’insertion des publics éloignés de l’emploi ».



Invitée à cette cérémonie, la Vice-présidente de la Région, Karine Nabenesa a salué les résultats probants de l’IRSEP. La Vice-présidente du Département Sophie Arzal et la Conseillère départementale Fabiola Lagourde ont également participé à l'événement qui s'est déroulé dans une atmosphère conviviale de joie, d'émotions et de fierté, pour les nouveaux diplômés.



Paroles de nouveaux diplômés…



Marie Viviane Payet : « Je me suis occupée des personnes de ma famille auparavant. J’ai découvert la formation grâce à Pôle emploi qui m’a alors orientée vers l’IRSEP. C’était très bénéfique pour moi. On a travaillé sur des choses très concrètes. Ensuite, j’ai effectué un stage dans un EHPAD. Je suis confiante pour l’avenir. J’aime ce métier que j’exerce désormais (en contrat CDD) en tant que vraie professionnelle à la SCOPAD, une entreprise de Service d’aide à domicile ».



Christine Vaudemont : « Je m’occupais déjà bénévolement d’une personne âgée ainsi que de ma sœur, amputée et dialysée. Je voulais en faire mon métier. Après avoir suivi la formation à l’IRSEP, je travaille déjà ! Récemment, on m’a proposé un CDI ! Je compte passer un diplôme d’aide-soignant ».



Philippe Boisedu : « Étant AVDH ou Assistant de Vie Dépendance et Handicap depuis quelques temps, j’ai souhaité renforcer mes compétences à l’IRSEP OI. Je lance un appel aux hommes pour intégrer la formation : aujourd’hui, on est dans la mixité. En EHPAD ou à domicile, certains hommes un peu pudiques préfèrent se faire aider par des hommes. Il en est de même pour certaines femmes. L’Aide à la personne est un métier ouvert à tous. Merci au Département d’avoir mis en place cette formation ».