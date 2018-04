Remise de billets d’avion aux apprentis Réunionnais dans les Métiers de l’aérien

Dans le cadre de son dispositif d’accompagnement de la formation par la voie de l’apprentissage, Monsieur Louis-Bertrand GRONDIN, Conseiller Régional à la formation et à l’Apprentissage, a remis, ce jeudi après-midi dans l’hémicycle de la Région, des billets d’avion à 32 jeunes réunionnais recrutés dans des formations du secteur tertiaire et technique des métiers de l’aérien.Conformément aux termes de l’accord cadre signé avec le CFA AFMAé (Centre de Formation d’Apprentis de l’Association pour la Formation dans les Métiers de l’Aérien) mis en place le 11 mars 2014, et au regard de sa compétence en formation professionnelle, la Région Réunion s’est engagée à accompagner les jeunes réunionnais désireux de se former dans les métiers de l’aérien, en favorisant leur mise en relation avec le CFA AFMAé et en les accompagnant durant toutes les étapes du processus de pré-sélection, jusqu’au recrutement par une entreprise pour accéder à une formation en apprentissage.Le dispositif est destiné à des jeunes majeurs de 18 à moins de 30 ans (au 30 mai 2018) ayant une solide motivation pour un projet de formation en mobilité. Deux profils sont retenus, le profil technique et le profil tertiaire.