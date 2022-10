A la Une . Remise de 20 cts sur le carburant : Le ministre des Outre-Mer toujours favorable à son application dans l'île

Le ministre des Outre-Mer, Jean-François Carenco n'a pas dit son dernier mot concernant la non-application dans l'île de la ristourne de 20 cts dans les stations-services TotalEnergies suite aux protestations du Syndicat réunionnais d'exploitants de stations-services (SRESS). Auditionné la semaine dernière à l'Assemblée nationale, le ministre a indiqué qu'il comptait "reprendre le combat" pour demander aux fournisseurs locaux réunionnais et antillais "qui sont deux monopoles", de revoir leur position. Par NP - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 08:18

Lors de sa visite dans l'île en juillet dernier, Jean-François Carenco avait tenté de d'officialiser la mise enlacé de cette ristourne mais a du faire face à la mobilisation du SRESS. Pour rappel, les syndicats de gérants de stations-services ne cessent de répéter que la fin du prix uniforme fixé par la préfecture entrainerait la disparition de 1.700 emplois de pompistes. Lors de sa visite dans l'île en juillet dernier, Jean-François Carenco avait tenté de d'officialiser la mise enlacé de cette ristourne mais a du faire face à la mobilisation du SRESS. Pour rappel, les syndicats de gérants de stations-services ne cessent de répéter que la fin du prix uniforme fixé par la préfecture entrainerait la disparition de 1.700 emplois de pompistes.

Un argument rejeté en bloc par Jean-François Carenco pour qui la non-application de la remise de 20 cts fait avant tout le jeu "d'un certain nombre de monopoles" d'approvisionnement en carburant à La Réunion et aux Antilles. Mieux, il affirme que sa mise en place n'aurait pas d'impact direct sur l'emploi des pompistes locaux.



Le ministre des Outre-Mer appelle à une évolution du système en place, trouvant anormal le prix des carburants être "aussi cher" aux Antilles et à La Réunion.



Interrogé par l'AFP, Gérard Lebon indique que son syndicat est "ouvert à une concertation" mais demande à ce que cette remise de 20 cts sur le carburant concerne tout le monde, à savoir les autres compagnies pétrolières approvisionnant l'île (Ola Energy, Vivo Energy et la SRPP), "et non pas uniquement TotalEnergies".

