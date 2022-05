A la Une .. Remise d'insigne : Monseigneur Aubry décoré de la Légion d'Honneur

Gilbert Aubry, évêque de la Réunion, a reçu hier soir, à l’Université Catholique de Saint-Denis les insignes de Commandeur de la Légion d’Honneur des mains de Jean-Claude Pech, Consul honoraire des Seychelles et commandeur de la Légion d'honneur. Un bel hommage à une grande personnalité et une cérémonie symbolique qui marque l’entrée officielle dans le grade. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Samedi 7 Mai 2022 à 16:51

Mais c’est quoi un Commandeur ? Paradoxalement, c’est quelqu’un qui ne commande pas mais c’est le plus haut grade de la Légion d’Honneur (au-dessus ce sont des dignités). Un Commandeur est une personne qui commence à obéir à un certains nombres de règles éthiques, à une déontologie qui implique le respect des valeurs citoyennes, le respect de la République mais impose aussi le respect des diverses opinions aux convictions religieuses, quand elles sont génératrices de valeurs de tolérance et de générosité.

Tous les Réunionnais savent que Monseigneur Aubry est notre évêque mais beaucoup ne connaissent pas son parcours.

Monseigneur Aubry est né à Saint-Louis le 10 mai 1942. Après une enfance heureuse et studieuse, il intègre le séminaire de la Croix-Valmer et poursuit ses études à l’Université Pontificale Grégorienne, où il obtient une licence de Philosophie et Théologie. Ordonné prête en 1970, il est nommé Evêque en 1975, devenant ainsi le plus jeune Evêque de France et premier Prélat issu de La Réunion.



"Tout le monde connait et apprécie la riche personnalité de Monseigneur Aubry, dont la vie et l’histoire sont étroitement liées à celle de La Réunion. Mais je ne soulignerai que quelques traits significatifs : intelligence vive, talent oratoire au service de ses convictions, rigueur morale, humilité, générosité, compassion, bienveillance, fidélité en amitié, en notre vieux pays : la France « mène des arts, des armes et des lois » disait Du Bellay. Bref, un véritable arc-en-ciel de vertus, dont la lumière irradie notre île, et qui est à la fois une étonnante synthèse de "l’esprit, de finesse et de géométrie" chère à Pascal" explique Jean-Claude Pech.

Monseigneur Aubry est un extraordinaire guide spirituel dont les mérites éminents sont incontestables. Un joyau humain dont l’Humanisme et l’œcuménisme’ qu’il incarne, rayonne sur toute l’île mais surtout dans l’âme et le cœur des Réunionnais. Il est indéniablement le sage reconnu et respecté de tous, dans la construction du dialogue inter-religieux : défi fondamental et novateur dans la défense de la liberté de conscience et symbole concret de notre vivre ensemble.



Il est aussi un formidable "créateur de concorde" qui est avant tout un homme de culture et dont chaque discours est un acte de foi. Il a su à travers ses textes poétiques, réhabiliter une créolité parfois négligée qui reste l’expression la plus aboutie de la proximité, celle qui donne aux mots un sens et une vraie richesse… celle de l’émotion.

"Ma grande chance c’est d’avoir rencontré et pu apprécier Gilbert, au cours d’une session de l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale), il y a 30 ans. Son intelligence, sa sensibilité et sa culture ont profondément enrichi notre stage, en remettant souvent « l’église au milieu du village ». Et si nous avons sympathisé, ce n’est pas parce que nous avons le même âge (je suis son aîné de 15 jours), c’est parce que nous avons en commun l’amour de l’écriture de de la poésie. Ce soir, c’est pour moi un immense honneur d’être le parrain de celui qui fut le mien, il y a quelques années, en me remettant les insignes d’Officier des « Arts et des Lettres », dont il lui-même et depuis longtemps, un prestigieux commandeur. Nous gardons avec Gilbert, une formidable passion pour l’histoire car elle la forme que prend le temps pour forger le destin des hommes. Elle nous apprend que chaque époque a ses perspectives, ses coups de Génie, ses craintes, mais aussi, ses Espérances. Une espérance en forme de confiance dans l’avenir, l’une des trois vertus théologie avec la foi et la charité. Mais surtout celle qui donne, grâce à la résilience, le force de résister à toutes les désillusions" renchérit Jean-Claude.





Retrouvez toutes les photos ici.