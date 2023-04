Courrier des lecteurs Remerciements et hommage à Maxime Sangara Goumane

Par N.P - Publié le Mercredi 5 Avril 2023 à 16:42

Très touchés par le soutien, la sympathie, l'affection et le réconfort que vous nous avez apportés lors du décès de Maxime SANGARA GOUMANE, à l'âge de 93 ans, à son domicile à Etang Cambuston, son épouse Blanche, leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants vous remercient du fond du coeur et vous manifestent leur profonde gratitude. Ce livre ouvert le 29 mars1929, il a été déclaré le 22 avril, s'est refermé le 09 février 2023.



Nous saluons son parcours professionnel en qualité de menuisier-ébéniste, son engagement politique/Conseiller municipal-Adjoint spécial de Cambuston, son dévouement et partage des connaissances cultuel & culturel au titre de la transmission intergénérationnelle-Passeur de Mémoire dont il est co auteur de l'ouvrage patrimoine "Le Bal Tamoul Valli Réunionnais".