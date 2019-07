A la Une ... Remboursement des impôts : Attention aux mails frauduleux ! Vous avez peut-être reçu un e-mail vous annonçant un remboursement d’impôts de plusieurs centaines d’euros, au nom de la Direction Générale des Finances Publiques. Attention, il s’agit malheureusement d’une énième arnaque, sous la forme d’une tentative "d’hameçonnage" : en se faisant passer pour une administration, des personnes mal intentionnées cherchent à obtenir des informations personnelles, et notamment les numéros de cartes bancaires de leurs victimes.





La direction des finances publiques rappelle par ailleurs sur son site internet qu’elle ne demande jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par courriels ou téléphone.



À la réception d’un e-mail douteux, certains signes doivent vous alerter, et notamment les fautes d’orthographe, de grammaire ou de conjugaison, présentes en grand nombre dans l’exemple donné plus haut.



Il est grandement conseillé de ne pas répondre à ce message, de ne cliquez sur aucun lien, et de supprimer le message. Un signalement peut être effectué sur Notez que le remboursement des impôts trop perçu lors du prélèvement à la source ne se fera pas avant juillet 2020. Ce remboursement sera effectué automatiquement et sous forme de virement bancaire, sans que le contribuable n’ait à en faire la demande.La direction des finances publiques rappelle par ailleurs sur son site internet qu’elle ne demande jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par courriels ou téléphone.À la réception d’un e-mail douteux, certains signes doivent vous alerter, et notamment les fautes d’orthographe, de grammaire ou de conjugaison, présentes en grand nombre dans l’exemple donné plus haut.Il est grandement conseillé de ne pas répondre à ce message, de ne cliquez sur aucun lien, et de supprimer le message. Un signalement peut être effectué sur internet-signalement.gouv.fr Charlotte Molina Lu 726 fois





Dans la même rubrique : < > 📷 14 juillet : Le défilé des couvre-chefs La Réunionnaise Sophie Elizéon nommée chevalier de la Légion d'honneur