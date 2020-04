A la Une . Remboursement de vols : Air Austral, Air France, Corsair, French Bee et Air Mauritius mises en demeure L’association UFC-Que Choisir menace d’assigner en justice 57 compagnies aériennes qui refusent de rembourser leurs clients en toute illégalité, comme le révèle France Inter. Parmi elles, cinq compagnies desservent La Réunion.





Sous les conseils de l’Association Internationale du Transport Aérien, les compagnies semblent tout faire pour éviter de rembourser leurs clients et conserver le maximum de trésorerie.



Certains passagers se voient ainsi proposer des avoirs, valables un ou deux ans. Car pour rembourser tout le monde, il faudrait au total verser 35 milliards de dollars selon l’IATA.



Pourtant, la réglementation européenne oblige les compagnies à procéder au remboursement du billet dans les sept jours après l’annulation d’un vol.



C’est pourquoi l’association UFC-Que Choisir a pris l’initiative de mettre en demeure 57 compagnies aériennes.



L’association dénonce cette pratique qui ne laisse aucune garantie aux clients en possession d’un avoir selon elle : l’ampleur de la crise économique à venir pourrait bien faire disparaître certaines compagnies aériennes, et les avoirs seront dès lors perdus.



Avec cette mise en demeure, UFC-Que Choisir laisse 15 jours aux 57 compagnies pour rectifier la situation, sans quoi elle l’association menace d’intenter des actions en justice.



La liste des compagnies aériennes concernées:

Air France

EasyJet

Ryanair

Vueling

KLM

Lufthansa

Emirates

TAP

Transavia

Corsair

Volotea

Air Algérie

Royal Air Maroc

Tunis Air

Air Tahiti Nuit

United

Eurowings

Aegan

Aeroflot

Air Austral

Air Baltic

Air Canada

Air Caraibes

Air China

Air Corsica

Air Europa

Air India

Air Mauritius

Air Senegal

Air Serbia

Air Transat

ASL Airlines

Avianca

Boliviana

Bulgaria Air

Cabo Verde Airlines

Chalair Aviation

China Southern

Condor

Croatia Airlines

Egyptair

French Bee

Gulf Air

Icelandair

Interjet

Japan Airlines

LATAM

LOT

Norwegian

Qantas

Rwanda Air

Sata Airlines

Saudia

Scandinavian

Turkish Airlines

Ukraine Airlines

Vietnam Airlines Depuis le début de la crise du coronavirus, on ne compte plus les passagers qui n’ont pas pu prendre l’avion en raison de la fermeture des frontières et des aéroports partout dans le monde, et même à La Réunion.Sous les conseils de l’Association Internationale du Transport Aérien, les compagnies semblent tout faire pour éviter de rembourser leurs clients et conserver le maximum de trésorerie.Certains passagers se voient ainsi proposer des avoirs, valables un ou deux ans. Car pour rembourser tout le monde, il faudrait au total verser 35 milliards de dollars selon l’IATA.Pourtant, la réglementation européenne oblige les compagnies à procéder au remboursement du billet dans les sept jours après l’annulation d’un vol.C’est pourquoi l’association UFC-Que Choisir a pris l’initiative de mettre en demeure 57 compagnies aériennes.L’association dénonce cette pratique qui ne laisse aucune garantie aux clients en possession d’un avoir selon elle : l’ampleur de la crise économique à venir pourrait bien faire disparaître certaines compagnies aériennes, et les avoirs seront dès lors perdus.Avec cette mise en demeure, UFC-Que Choisir laisse 15 jours aux 57 compagnies pour rectifier la situation, sans quoi elle l’association menace d’intenter des actions en justice. Charlotte Molina Lu 3708 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > Coronavirus à La Réunion : Aucun nouveau cas confirmé ce vendredi La Jamaïque : Un automobiliste contrôlé à 130 Km/h sur un axe limité à 90 km/h