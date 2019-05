Société Remaquettage FEADER: Le Département Réunion rencontre les acteurs du monde agricole





Cette rencontre a été provoquée à la suite de disparités constatées sur la consommation des financements des crédits européens, à mi-parcours du programme FEADER (2014-2020).



Réunir la profession pour rassurer et expliquer le remaquettage



Le Département, Autorité de gestion des fonds FEADER, a décidé de réviser la maquette du programme de développement rural de La Réunion et de redéployer les fonds entre les différents dispositifs: une démarche nécessaire pour permettre une utilisation de la totalité de l’enveloppe financière allouée et pour répondre à des besoins complémentaires nécessaires à certains types d’investissement.



Comme l’a souligné le Vice-président, certaines mesures financées par les fonds FEADER étaient sous tension: "Sur les 385 millions d’euros de l’enveloppe allouée, nous avons à ce jour programmé plus de 248 millions d’euros soit 64% des crédits, et en termes de paiement, quasiment 25 % des fonds ont été réglés. Cependant, trois mesures étaient sous tension. Celles concernant la mécanisation, le bâtiment d’élevage et les outils agro-industriels. Aussi, pour les soulager et pouvoir libérer un certain nombre de dossiers qui étaient encore en instruction, nous avons regardé les mesures qui n’étaient pas dans la dynamique. Nous avons ainsi réaffecté pour plus de 40 millions d’euros sur des mesures qui fonctionnent bien. Cette réunion a permis d’expliquer ce remaquettage dont les propositions ont été accueillies favorablement et de rassurer les professionnels du monde agricole."



Les orientations retenues et développées lors de cet échange ciblent: le plus grand nombre de bénéficiaires

le soutien au développement de pratiques respectueuses de l’environnement ;

le maintien de l’emploi dans les structures agricoles qui accompagnent les agriculteurs sur le terrain ;

la préservation des enveloppes dédiées aux investissements dans les exploitations.

