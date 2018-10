Remaniement: "Tout ça pour ça", s'indigne la fédération socialiste de La Réunion

"Tout ça pour ça". Après avoir consulté, vérifié, réfléchi pendant 15 jours, le tandem Emmanuel MACRON et Edouard PHILIPPE nous livrent aujourd’hui un gouvernement qui s’appuie sur ce qui reste de la Macronie, c’est-à-dire avec le dernier carré des fidèles.



Malheureusement, la donne ne changera pas. La politique injuste qui est menée depuis l’élection du Président va encore toucher les Français les plus modestes et les classes moyennes.



Ce gouvernement, pas plus que le précédent, n’obtiendra de meilleurs résultats sur la question de l’emploi qui reste la priorité des Français.



A St Denis, le 16 octobre 2018

Pour la Fédération Socialiste de La Réunion

La Porte-parole Audrey BELIM