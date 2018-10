Remaniement : On connait les noms des futurs ministres

Le nouveau gouvernement doit être annoncé ce matin, dans les minutes qui viennent, de façon à permettre aux nouveaux ministres et aux anciens de procéder aux passations de pouvoir avant les questions au gouvernement de cet après-midi.



En exclusivité, Europe1 révèle les noms des futurs nommés.



Selon la radio, Christophe Castaner va bien être nommé à l’Intérieur. Ce proche du chef de l’Etat, devient ministre de l’Intérieur en remplacement de Gérard Collomb. Il va être épaulé par Laurent Nunez, l’actuel patron des services de renseignement intérieur, qui a déjà travaillé avec Manuel Valls.



On se souvient que la rumeur avait circulé d'un chantage exercé par Christophe Castaner sur le président de la République : "Ou je suis nommé ministre de l'Intérieur, ou je démissionne du gouvernement". Rumeur que le patron d'En Marche avait démentie. Apparemment, elle n'était pas si infondée que ça...



Autre arrivée attendue selon Europe 1, celle de Didier Guillaume à l’Agriculture. L’ancien patron des sénateurs PS va succéder à Stéphane Travert, qui quitterait le gouvernement. Le président du groupe MoDem à l’Assemblée, Marc Fesneau, devrait être chargé des Relations avec le Parlement en remplacement de Christophe Castaner.



Enfin, Jacqueline Gourault, actuelle secrétaire d’Etat, deviendrait ministre en charge de la Cohésion des Territoires, en remplacement de Jacques Mézard. Elle sera secondée par deux anciens secrétaires d’Etat, promus ministres auprès d’elle : Sébastien Lecornu et Julien Denormandie.