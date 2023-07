A la Une . Remaniement : Emmanuel Macron s'expliquera lundi aux JT de 13h de France 2 et TF1

Emmanuel Macron s'exprimera ce lundi lors d'une interview donnée aux journaux télévisés de France 2 et TF1, après le remaniement jeudi d'une partie du gouvernement. Par N.P - Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 à 13:26

Le président de la République donnera lundi une interview aux journaux télévisés de 13H de France 2 et TF1 ce lundi. L'entretien se déroulera en duplex depuis Nouméa, où se trouvera Emmanuel Macron.



Ce sont les journalistes Nathanaël de Rincquesen et Jacques Legros qui seront chargés de mener cet entretien qui intervient après le remaniement jeudi d’une partie du gouvernement, et après le premier bilan des "100 jours" dressé vendredi en préambule du Conseil des ministres. Notons qu'Emmanuel Macron avait dérogé cette année à la traditionnelle allocution du 14 juillet.