Remaniement: "Au travail car les Français attendent des résultats"

Le nouveau Gouvernement, qui vient d'être dévoilé, s'inscrit dans la continuité du précédent. Les Français et les Réunionnais attendent maintenant que les ministres se mettent au travail pour répondre à leurs attentes et pour permettre à notre pays de relever les défis économiques, environnementaux et sociétaux d'un monde en constante et rapide évolution.



A titre personnel je me réjouis de la nomination de Didier Guillaume à l'Agriculture. Sénateur depuis 10 ans, il fut aussi Président du conseil général de la Drôme pendant 11 ans. Il connaît donc bien les territoires et les attentes des élus locaux. L'arrivée à la Culture de Franck Riester, le Président du groupe UDI Agir à l'Assemblée Nationale, est une juste reconnaissance pour cet élu courageux qui malgré son jeune âge fait déjà état d'une belle expérience, notamment en matière culturelle puisqu'il fut auteur dès 2011 d'un rapport remarqué sur la création musicale.



La promotion de Jacqueline Gourault à la tête d'un grand ministère des Territoires est aussi une satisfaction car nous connaissons son pragmatisme et sa capacité de grande écoute.

Enfin, je me réjouis que la ministre de la Santé Agnès Buzyn soit épaulée par un secrétariat d'Etat tant son ministère doit gérer des sujets essentiels, entre Plan Santé, Lutte contre la Pauvreté et réforme des Retraites. Je félicite également Annick Girardin pour sa confirmation au ministère des Outre-Mer.



Je resterai pour ma part cohérente et fidèle aux engagements pris devant les Réunionnais : ce Gouvernement pourra compter sur mon soutien lorsque les mesures annoncées iront dans le bon sens et sur mon opposition constructive dans le cas contraire. Ce qui sera par exemple le cas pour ce qui concerne la suppression de l'abattement fiscal de 30% si celle-ci est maintenue car elle aura des conséquences sur le pouvoir d'achat et l'emploi à domicile : je déposerai donc un amendement demandant son rétablissement.