La grande Une Rema se produira le 16 septembre à Saint-Benoît

Les Réunionnais ont fait preuve d'un engouement jamais vu sur les réseaux sociaux suite à l'annonce de la venue de la star nigériane à La Réunion. Le Kartel Prod annonce maintenant la date et le lieu de la représentation. Vous pourrez retrouver le chanteur de "Calm Down" le samedi 16 septembre au stade Jean Allane à Saint-Benoît pour le Kartel Urban Live 6. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 6 Juillet 2023 à 09:24







Les Réunionnais attendent déjà avec impatience la venue du petit prince nigérian. Avec plus de 50.000 likes et des dizaines de milliers de vues pour la vidéo de l'annonce du Kartel Prod, les billets risquent de partir très vite ! Le chanteur nigérian Rema se produira le samedi 16 septembre 2023 à La Réunion. Il sera la tête d'affiche d'un événement Kartel Prod qui se déroulera pour la première fois dans un complexe sportif, le stade de football Jean Allane à Saint- Benoît.Des milliers de fans sont attendus dans une ambiance qui s'annonce électrique pour le Kartel Urban Live 6 qui se déroulera à la mi-septembre.Les Réunionnais attendent déjà avec impatience la venue du petit prince nigérian. Avec plus de 50.000 likes et des dizaines de milliers de vues pour la vidéo de l'annonce du Kartel Prod, les billets risquent de partir très vite !

Saint-Benoît se prépare à l'arrivée de Rema



La mairie bénédictine va s'atteler à la tâche pendant les prochains mois pour que l'expérience soit la meilleure possible pour les spectateurs. Des travaux vont être entrepris dans l'enceinte du stade Jean Allane afin de multiplier les issues de secours en vue de la venue d'une dizaine de milliers de spectateurs.



Pour éviter un coma circulatoire à cause de l'affluence des spectateurs, le maire de Saint-Benoît explique que des navettes seront mises en place afin que la zone soit plus facile d'accès. Les autorités ont été notifiées de l'événement et la sécurité sera assurée par l'organisateur mais les forces de l'ordre seront aussi présentes.



Patrice Selly se dit heureux d'accueillir "le plus gros événement de la deuxième partie de l'année dans l'Est" et affirme qu'une première édition réussie sur sa commune sera synonyme de nombreux nouveaux événements à venir à Saint-Benoît.



