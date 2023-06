A la Une . Rema, l'interprète de "Calm Down", bientôt à La Réunion

La superstar nigeriane devrait bientôt se produire à La Réunion. L'auteur de "Calm Down" qui a connu un succès planétaire et qui a même été réinterprété en collaboration avec Selena Gomez, l'une des artistes féminines les plus écoutées dans le monde, va déplacer à La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 25 Juin 2023 à 19:53







L'équipe de DJ Skam n'a pas encore communiqué de date, mais Rema devrait se produire dans le cadre d'un prochain événement musical du Kartel Prod.



