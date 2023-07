A la Une . Rema à St-Benoît : Vous pouvez maintenant prendre vos places

La star internationale de l'afro-trap sera à La Réunion le 16 septembre et se produira à Saint-Benoît. Le chanteur de "Calm Down" étant très attendu, le Kartel Prod ouvre dès maintenant la billetterie en ligne. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 9 Juillet 2023 à 13:14





La billetterie en ligne est ouverte. Rema sera à La Réunion dans près de trois mois mais il n'est pas trop tôt pour prendre ses billets. Le chanteur guinéen qui a fait slow winer toute la planète sur "Calm Down" ou qui a occupé les adolescents pendant des journées entières sur des challenges TikTok devrait faire salle comble. C'est d'ailleurs pour cela que le Kartel Prod a décidé de voir encore plus grand et installera la scène au stade Jean Allane à Saint-Benoît. Une nouvelle qui a ravi le maire, Patrice Selly.



Baradi Siva