Communiqué "Relire le monde", le thème universel de la 5e édition des Nuits de la lecture

Du 21 au 24 janvier aura lieu la 5ème édition des Nuits de la lecture.



La 5ème édition offre une programmation élargie sur 4 soirées, avec un temps fort le samedi 23. Le thème choisi cette année, « Relire le monde », invite à réinventer et à ré enchanter le monde, à voyager de manière immobile. Il permet de partir à la découverte d’autres horizons et de rêver à d’autres aventures grâce à la lecture. Relire le monde, c’est aussi relier le monde. Proposées « in situ », en « hors les murs » ou à distance, ces animations mettent en lumière la lecture dans toutes ses dimensions.

A La Réunion, toute la filière du livre et, pour la première fois, le réseau des bibliothèques universitaires se mobilisent avec l’ensemble des acteurs culturels pour permettre à toutes et à tous de fêter l’événement.

C’est un programme riche et diversifié de plus de 50 événements qui sont proposés dans le respect des consignes sanitaires : conférences, rencontres-dédicaces, initiation à l’art d’écrire, « soirées-enquêtes », soirées contes, etc.

A noter, l’engouement pour les « escape-games », des moments musicaux forts et une ouverture aux propositions numériques telles que les « lectures digitales diffusées sur les réseaux sociaux, expositions interactives et rencontres avec des auteurs en ligne.

Restez informés avec l'open agenda géo localisé de la manifestation Toutes les informations sur : nuitdelalecture.fr et sur #NuitsLecture Dans le contexte sanitaire actuel, le ministère de la culture a décidé de maintenir la Nuit de la lecture pour fédérer tous les acteurs de la chaîne du livre et réaffirmer, auprès de tous, la place essentielle du livre et de la lecture dans notre société.