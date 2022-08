Relevez le challenge de la Boucle Parapente !

Paré pas paré pour la 5ème édition de la boucle parapente qui aura lieu ce dimanche 21 août 2022.Relevez le challenge d’un Trail court de 23km et plus de 1100m de dénivelés et une randonnée de 10km et 400m de dénivelés dans les hauts du territoire.N’hésitez pas à vous inscrire sur www.sportpro.re Saint-Paul, labellisée ville active et sportive, se joint au côté de ces trailers, prêts à relever le défi.