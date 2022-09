La grande Une Relaxé du harcèlement moral et condamné pour agression et harcèlement sexuel, Jean-Leu Elnivent fait appel

Le principal du collège Lacaussade à Salazie l'a affirmé à ses premiers juges : tout était consenti. Le reste de la drague lourde et de l'autorité. Raison pour laquelle il souhaite que les magistrats de la cour d'appel examinent à leur tour son cas. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 13:26





Mais le principal du collège Lacaussade à Salazie, qui a affirmé n'avoir aucune responsabilité dans ce qui lui était reproché, ira au bout de ses convictions puisqu'il vient, par la voix de son avocat, Me Iqbal Akhoun, d'interjeter appel de l'entièreté du jugement de première instance. Le 20 septembre dernier, Jean-Leu Elnivent était condamné à 18 mois de prison avec sursis probatoire. Il était relaxé par les juges du tribunal correctionnel de Saint-Denis des faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés et de certains faits de harcèlement sexuel. Certaines plaignantes étaient reconnues victimes. D'autres pas. Quant à l'agression sexuelle, elle était requalifiée en agression simple, la notion de fait aggravé n'ayant pas été retenue.Mais le principal du collège Lacaussade à Salazie, qui a affirmé n'avoir aucune responsabilité dans ce qui lui était reproché, ira au bout de ses convictions puisqu'il vient, par la voix de son avocat, Me Iqbal Akhoun, d'interjeter appel de l'entièreté du jugement de première instance.





Le quinquagénaire avait expliqué à ses premiers juges avoir Le rendez-vous est donc pris dans quelques mois dans le prétoire de la rue Juliette Dodu où les juges sont parfois moins cléments que ceux du tribunal judiciaire du chef-lieu.Le quinquagénaire avait expliqué à ses premiers juges avoir des relations uniquement consenties avec ses partenaires multiples. Le reste s'apparentait à de la morale. Il avait affirmé "ne pas être un monstre" tout en reconnaissant des pratiques lourdes envers certaines enseignantes et personnels de l'établissement qu'il dirigeait.