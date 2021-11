Relancer le tourisme à La Réunion grâce à Miss France ?

Les paysages magiques de La Réunion seront mis à l'honneur le samedi 11 décembre 2021 sur TF1. Les plages, remparts, bassins et cascades composeront le décor des portraits des 29 candidates de Miss France 2022 dans le cadre de l'émission du couronnement regardée par des millions de téléspectateurs. Des retombées positives sont attendues par la Région Réunion et l'Île de La Réunion Tourisme. Le conseiller régional Pascal Plante explique : "Nous allons mettre en avant la beauté de notre territoire, la beauté des Réunionnaises et Réunionnais."L'élu évoque aussi l'espoir que cette visite médiatique mettra un coup de projecteur sur la destination Réunion : "Nous sommes mobilisés pour préparer l'avenir et le tourisme de demain. Après cette crise, nous avons besoin de redonner des perspectives aux acteurs touristiques . Il faut faire passer le message que c'est 'ok' de visiter l'île et que notre tourisme est plus respectueux de l'environnement et de la biodiversité.""C'est excellent pour relancer le tourisme ! Il ne faut pas voir ça à court terme, il faut voir ça sur le moyen terme. Les gens vont voir de belles images de La Réunion et ça va leur donner envie de préparer des vacances pour 2022, voire 2023", assure Aziz Patel, président du Comité Miss Réunion.Les candidates de Miss France se rendront au Piton de la Fournaise, à Langevin pour du canyoning, à Mafate et sur les plages de La Réunion durant les 6 journées de tournage.